Industria: Furlan, 'lavoratori non vivono di tweet o sondaggi, stop a crisi'**

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Le vertenze non sono un braccio di ferro tra governo e opposizione o peggio all’interno dello stesso governo, e i lavoratori non vivono di sondaggi elettorali o di tweet ma di lavoro". E' il leader Cisl, Annamaria Furlan, ad infiammare la piazza nel corso della manifestazione a Roma. "Altro che sali e scendi di un partito o quanti follower ti seguono o meno....la politica di chieda quanti occupati in meno o disoccupati in più genera una crisi non risolta", prosegue.