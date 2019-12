Iv: Rotondi, 'quote a 500 euro? Meglio Renzi della Dc a cui ne do 2000'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Renzi non mi ha mai chiesto di entrare nel suo gruppo, né mai ci ho pensato. L’unica tentazione me la dà leggere che la quota mensile per ‘Italia viva ‘ costa ai parlamentari solo 500 euro. Io continuo a dare duemila euro al mese alla Dc che non si presenta nemmeno più...". Così Gianfranco Rotondi commenta la notizia delle 'quote in saldo' di Italia Viva.