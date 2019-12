Sardine a Roma, B&B offre camera gratis

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - di Chiara Moretti

Stanza gratis per Sardine 'in trasferta' a Roma. L'originale iniziativa è di Elisa Comito, che ha in gestione il B&B Appia Felis in zona Appia-Quarto Miglio, non lontano da piazza San Giovanni nella Capitale, dove sabato 14 dicembre si terrà la manifestazione nazionale. "L'idea mi è venuta molto semplicemente - spiega parlando con l'Adnkronos - , per permettere di venire alla manifestazione" anche a chi "non ha qualcuno che possa ospitarlo a Roma né la possibilità economica di pagarsi un albergo o un B&B". "Metto a disposizione gratuitamente per la notte di sabato 14 l'alloggio" scrive in un post su Facebook del gruppo capitolino. Si tratta di "un'unica camera doppia per cui posso ospitare al massimo due adulti con un bambino piccolo".

Un'offerta aperta a tutti tranne agli "allergici ai gatti". La signora ha, infatti, già due 'ospiti' felini: il nero Batù e una tigrata che si chiama Notte. "Non temete: i gatti del B&B non mangiano le sardine (in realtà le adorano ma per l'occasione mi hanno promesso che si tratterranno) però, proprio, per la loro presenza non posso ospitare persone allergiche ai gatti". "Siccome non ho motivi di fare preferenze accetterò la prenotazione della prima o delle prime due persone che mi scrivono". "Prenotate, però - conclude - solo se siete sicuri di venire alla manifestazione, per evitare di togliere inutilmente l'opportunità ad altre persone".