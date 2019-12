Allergan a Cortina con il suo 'Beauty decoded'

Cortina, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Notevole l’affluenza nei due spazi espositivi di Allergan alla Cortina Fashion Weekend. La manifestazione, che caratterizza l’inizio della stagione invernale nella località ampezzana, è stata sponsorizzata quest’anno da Allergan, azienda farmaceutica leader a livello globale nel settore della medicina estetica. Nei due spazi espositivi Allergan ha presentato al pubblico il suo 'Beauty Decoded', la campagna di informazione sulle buone pratiche della medicina estetica e l’importanza del corretto consulto con un medico specialista.

Chi si approccia alla medicina estetica mostra curiosità - verso le tecniche e le pratiche - ma anche necessità di conoscere meglio questo mondo, un settore in rapida evoluzione e crescita. Allergan, con la sua presenza a Cortina, ha voluto proprio raccontare le buone pratiche della medicina estetica, rispondendo ai dubbi ed alle tante domande. Infatti, durante l’intero weekend della manifestazione, negli spazi espositivi si sono alternati medici esperti di medicina estetica e noti a livello nazionale offrendo risposte esaurienti agli ospiti, sfatando i falsi miti che circondano la medicina estetica, consentendo nel contempo pareri professionali a domande, curiosità e preoccupazioni, sia nel campo della criolipolisi che dei filler a base di acido ialuronico.

Ma cos'è la criolipolisi? Lo spiega Carmela Pisano, medico chirurgo estetico presso l’Acaia Medical Center di Roma: "La criolipolisi Allergan è una tecnologia che congela il grasso. Il corpo lo eliminerà nell’arco di 90 giorni e già dopo il primo mese sarà evidente la riduzione, in centimetri, dell'adipe localizzato. La nota positiva della criolipolisi è che elimina definitivamente il 25% delle cellule adipose trattate". Non un sistema per dimagrire, quindi, bensì una tecnologia che va ad incidere sul grasso localizzato. "Ognuno di noi nasce con un numero preciso di cellule adipose per zona - continua Pisano - che non aumenteranno in numero, ma in volume. Una volta eliminate non torneranno".

Alcune persone si sono poste il problema della sicurezza del trattamento e della bontà del risultato. Arriva da Dario Palazzolo, specialista in chirurgia plastica presso InFormaMedica Day Clinic di Palermo, un'assicurazione sul grado di sicurezza e sui risultati della criolipolisi: "La criolipolisi di Allergan rappresenta, ad oggi, il dispositivo più innovativo e sicuro a livello mondiale, perché di fatto dispone del più alto numero di studi scientifici pubblicati su riviste mediche accreditate. Inoltre, ha un brevetto, per quanto riguarda il sensore termico, noto come "freeze detect", che garantisce una stabilità della temperatura durante tutto il trattamento, condizione essenziale per garantire la sicurezza del trattamento, nonché l’efficacia dello stesso. In ultimo, è l’unico dispositivo ad avere una approvazione da parte della Food and Drug Administration americana".