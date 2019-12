Governo: Fico, ‘legislatura duri 5 anni, no sempre campagna elettorale’ (2)

(Adnkronos) - "Un tempo minimo per dare le risposte -ha spiegato Fico- sono i cinque anni di legislatura e non va bene, al di là del governo e della maggioranza che ci sia, che una legislatura ogni due anni e mezzo, ogni tre anni, cada, perché non fa bene al Paese. In questo modo si sfilaccia il rapporto tra istituzioni e cittadini, tra Stato e cittadini. Il Parlamento è democraticamente eletto, deve essere in grado di andare avanti per cinque anni. Non possiamo essere in una campagna elettorale perenne, non possiamo essere schiavi di slogan comunicativi che non hanno niente a che fare con la realtà, questo fa solo male al Paese, non è una buona politica".