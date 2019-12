Enel X: con Related installa più grande sistema accumulo energia a New York (3)

(Adnkronos) - Le batterie agli ioni di litio soddisfano i più elevati standard di sicurezza delle Autorità antincendio della città di New York, e rappresentano una soluzione che utilizza container all’avanguardia per i sistemi di stoccaggio a batteria. L’installazione dell’impianto è stata effettuata Precision Renewables, società collegata di Related Companies, con la collaborazione di Enel X.

Nel 2018 il Governatore dello Stato di New York, Andrew M. Cuomo, ha annunciato, come obiettivo di riferimento per l’intera nazione, la realizzazione di 3mila MW di stoccaggio di energia entro il 2030 per creare una rete energetica più pulita, più diversificata e più flessibile. A New York, Enel X gestisce attualmente 16 progetti di stoccaggio situati presso proprietà di clienti, fra cui un sistema di storage integrato con solare, fornendo diversi servizi che consentono la gestione della domanda, tagliando i costi per i consumatori e supportando la rete.

I progetti di Enel X attualmente in operazione nella città di New York comprendono la microgrid con pannelli solari e sistema di stoccaggio presso i Marcus Garvey Apartments di Brooklyn, oltre a servizi di stoccaggio e demand response per diversi immobili di proprietà del gruppo immobiliare di lusso Glenwood Management. Come tutte le installazioni di stoccaggio realizzate da Enel X, il progetto presso il Gateway Center utilizzerà il software di ottimizzazione Distributed Energy Resources (DER) dell’azienda, sfruttando le sue capacità uniche di massimizzare le potenzialità di guadagno attraverso diverse opzioni . Related è da tempo leader nello sviluppo di immobili sostenibili di qualunque categoria: dagli edifici residenziali economici fino alle reti retail e commerciali.