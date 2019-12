Enel X: con Related installa più grande sistema accumulo energia a New York (2)

(Adnkronos) - Il sistema è progettato per consentire un rapporto diretto tra lo storage di Enel X e la società elettrica, semplificando al contempo l’operazione di locazione immobiliare, eliminando dalla struttura le complessità legate alla gestione dell’energia e alla partecipazione di Related. Questo tipo di locazione immobiliare innovativa e replicabile potrebbe essere utilizzata per realizzare gran parte degli obiettivi energetici e sostenibili dello Stato e della città di New York, dove il settore immobiliare commerciale gioca un ruolo essenziale.

"Soluzioni sostenibili che soddisfino la crescente domanda di energia nei grandi mercati urbani come quello della città di New York, beneficiando al contempo le comunità locali, rivestono un’importanza sempre più crescente", sottolinea Luke Falk, Vice Presidente di Related Companies. "Da diversi decenni siamo in prima fila nell’innovazione per le pratiche edilizie sostenibili e da oltre 15 anni investiamo nella sostenibilità in East New York, avendo aperto nel 2002 il Gateway Center con certificazione Leed Silver e integrando sistemi fotovoltaici nel quartiere. Abbiamo compreso l’opportunità di un impianto di stoccaggio on site e siamo lieti di aver potuto collaborare con Enel X per realizzare una soluzione energetica pulita che migliorerà l’affidabilità energetica nella comunità".

Ad oggi il progetto Gateway Center è intervenuto a supporto della rete nel periodo di picco di domanda erogando 100 MWh di elettricità dal sistema di stoccaggio a batteria che aiuta anche a ridurre le emissioni limitando la necessità di energia elettrica ad alta intensità di emissioni di CO2 durante i periodi di picco.