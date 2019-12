Enel X: con Related installa più grande sistema accumulo energia a New York

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Enel X, la business line per servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, e la società immobiliare globale Related Companies, hanno annunciato oggi il lancio del più grande sistema di accumulo di energia a batterie di New York. L’impianto di storage 'in front of the meter' da 4,8 Mw/16,4 MWh, si trova presso il Gateway Center di Related a East New York, Brooklyn, e supporterà la rete locale della società elettrica di New York, Con Edison, nei periodi di picco della domanda, contribuendo a garantire un servizio affidabile.

"New York è un mercato complesso e densamente popolato in continua crescita che richiede tecnologie innovative per affrontare sfide energetiche sempre nuove. I sistemi di stoccaggio come questo rappresentano uno degli strumenti fondamentali per aiutare a risolvere queste sfide potenziando la flessibilità e la stabilità dei sistemi energetici", commenta Francesco Venturini, il responsabile di Enel X. "Enel X lavora al fianco di clienti e partner per offrire soluzioni adatte alle loro specifiche esigenze con l’obiettivo di generare valore per i clienti, apportando beneficio anche alla rete".

Enel X è stata selezionata da Con Edison nell’ambito del programma Brooklyn-Queens Neighborhood della società elettrica newyorkese, che ha l’obiettivo di aiutare i clienti a gestire i loro consumi e il modo in cui usano l'energia. Questo programma e l’uso di soluzioni come il progetto di storage presso il Gateway Center, hanno permesso a Con Edison di evitare costosi potenziamenti dell’infrastruttura. Grazie a un contratto di locazione siglato con Related, Enel X e la società di sviluppo immobiliare commerciale hanno installato e collegato il sistema di stoccaggio alla rete di Con Edison.