Governo: bagno folla e selfie per Conte vicino p.Chigi

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Bagno di folla e di selfie per il premier Giuseppe Conte, stamani in centro a Roma, a due passi da Palazzo Chigi, per un doppio appuntamento, il primo alle Scuderie di Palazzo Altieri, il secondo al Tempio di Adriano. Subito dopo, il presidente del Consiglio si ferma per un caffé a due passi da Palazzo Chigi prima di rientrare in ufficio, e per lui, all'uscita, c'è una folla di curiosi e supporter, pronti a chiedere un selfie ma anche a porre domande: 'presidente, cosa ne pensa delle sardine?', chiede una signora; "una cosa bellissima...", risponde il premier plaudendo all'onda nata a Bologna in chiave anti-populista.

Tutti lo invitano 'a non mollare' e ad 'andare avanti'. Qualcuno -prima fuori dal caffé e poi nella strada verso Palazzo Chigi- confida il proprio sostegno auspicando un futuro al Quirinale per l"avvocato del popolo', 'sarebbe il mio sogno, presidente', dice un signore di mezza età prima di chiedere uno scatto per sé e per la sua famiglia.