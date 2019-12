Governo: Conte, 'non dubito tutti vogliano arrivare a 2023'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "A gennaio, vedrete, sarò io per primo che inviterò tutte le forze politiche a fare chiarezza sugli obiettivi e, attenzione, non è solo un problema di cosa fare a febbraio o marzo: noi abbiamo preso l'impegno di governare fino al 2023, alcune urgenze che il Paese ci chiede sono riforme strutturali e non possiamo prendere in giro i cittadini, non si fanno in due mesi, abbiamo bisogno di tempo per cambiare il Paese. Se poi le forze politiche hanno un orizzonte diverso, ce lo dovranno dire, lo dichiareranno e ci confronteremo... Ma non ho motivo di dubitare che l'impegno che verrà fuori sarà fino al 2023". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo un caffè a due passi da Palazzo Chigi.