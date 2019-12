Eni diventa Leonardo Italian Champion delle Nuove Gallerie Leonardo

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano apre al pubblico le Nuove Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci ingegnere, umanista e indagatore della natura. Un evento che, nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, vede Eni grande protagonista. Eni è, infatti, Leonardo Italian Champion delle Nuove Gallerie Leonardo al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il più grande museo scientifico-tecnologico in Italia, uno dei più importanti in Europa e nel mondo. Grazie a questa collaborazione, Eni dimostra il suo sostegno all’importante opera di rinnovamento e di restauro delle Gallerie, che rappresentano un punto di riferimento di eccellenza per la città di Milano.

Eni sarà presente al Museo anche nell’i.lab Energia & Ambiente con FuturEnergy, un nuovo percorso educativo per studenti da 11 a 15 anni, pensato per esplorare il concetto di economia circolare e il suo impatto sul nostro presente e futuro, analizzando alcuni ambiti del lavoro di ricerca e innovazione di Eni. Il percorso educativo, della durata di due ore, permetterà agli studenti di osservare quali e quanti processi portano alla realizzazione dell’economia circolare nella nostra società, esplorando in particolare cinque temi chiave: Produrre, Conservare, Concentrare, Trasformare, Riparare.

Tutto ciò che è in grado di trasmettere idee, esperienze, sentimenti, forme nuove di interpretazione, di comunicazione, è per Eni veicolo di sviluppo dei singoli individui e della collettività. Per Eni, investire nella cultura si traduce nella capacità di instaurare una relazione di successo con una realtà capace di rinnovarsi nel tempo, attraverso uno spirito di impresa da sempre proiettato verso l’innovazione e lo sviluppo di domani. Innovare e guardare al futuro sono caratteristiche che l’azienda porta avanti da sempre e sono parte integrante del suo modello operativo nei diversi paesi.