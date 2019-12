Sanità: assessore veneto a ministro, 'su direttore Agenas rispetti decisioni Regioni'

Venezia, 9 dic. (Adnkronos) - “Mi auguro che il Ministro Speranza non porti fino in fondo un gesto che significherebbe una frenata nei rapporti e nella collaborazione tra Ministero della salute e Regioni in materia di sanità. Il direttore di Agenas Francesco Bevere ha tutta la nostra stima. Ha lavorato con competenza e correttezza ed è opportuno che continui a farlo”. Così, l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, commenta la possibile rimozione dall’incarico del direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari.

“Solo qualche mese fa – ricorda Lanzarin – le Regioni hanno riconfermato all’unanimità la loro fiducia in Bevere. Ora ci troviamo di fronte a un possibile atto d’imperio, senza mai essere stati consultati e senza aver capito a cosa sia dovuta l’ostilità del Ministro. Conto – conclude la Lanzarin – in un gesto distensivo da parte del Ministro. In caso contrario, i rapporti con le Regioni farebbero molti passi indietro in una sola volta”.