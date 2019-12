Montagna: valanga travolge alpinisti, un ferito trasportato a Bergamo**

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Una persona è stata estratta viva, dalla valanga che si è staccata in alta Val Brembana, e trasportata in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'alpinista ha riportato, secondo quanto riferisce l'Areu, un trauma cranico e ferite alle gambe, non sembrano esserci problemi di ipotermia.

L'allarme è scattato alle 13.45 nei pressi di Ornica, in località Salmurano, sul versante Bergamasco. La valanga, che si è staccata dal monte Valletto ha un fronte di circa 100 metri, ha travolto tre persone, di cui due al momento risulterebbe disperse. "Le notizie sono confuse e le comunicazioni difficili", fanno presente i soccorritori. Sul posto sono presenti due elicotteri dei soccorsi da Milano e Como e uomini del soccorso alpino.