M5S: Lombardi, 'Di Maio troppo muscolare, medi di più'**

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "L'atteggiamento di Di Maio è l'atteggiamento del capo politico di una forza che sta cercando di mantenere la propria identità all'interno di un governo. Lo fa in una modalità molto muscolare che io non condivido e preferirei che fosse sicuramente più mediata", ma cambiare adesso il capo politico del movimento "sarebbe dannoso per il Paese". Lo afferma Roberta Lombardi, esponente M5S, ospite su Sky Tg24 de 'L'intervista' di Maria Latella.

Quanto alla riorganizzazione interna "speriamo ci siano più donne. C'è un percorso on line legato ai facilitatori tematici e organizzativi, sono sicura che il Movimento 5 stelle come ha sempre fatto premierà noi donne".