M5S: Trano, 'non so nulla di documenti contro Di Maio, basta falsità'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Mi trovo costretto a smentire l'ennesima fake news sul mio conto apparsa sul 'Corriere della Sera'. Io non ero presente alla riunione con i miei colleghi capigruppo e non so assolutamente nulla del presunto documento contro il nostro capo politico, Luigi Di Maio". Lo afferma Raffaele Trano, deputato M5S.

"Parte della stampa -aggiunge- continua solo a diffondere falsità per cercare di dividere il Movimento 5 Stelle nel tentativo di impedirci di continuare a lavorare serenamente nell’esclusivo interesse dei cittadini”.