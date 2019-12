Manovra: Marcucci, 'buona legge Bilancio merito di tutti partiti maggioranza'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Il giorno dopo ognuno canta vittoria solo per la sua parte politica. Fidatevi non è andata così. Abbiamo ottenuto una buona legge di Bilancio, la migliore possibile nella situazione data, con il concorso di tutta la maggioranza, nessuno escluso”. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

“Grazie al presidente del Consiglio Conte che ha capito subito la direzione da intraprendere -prosegue l'esponente Dem- grazie alla concretezza del ministro Gualtieri ed alla capacità di mediazione di Dario Franceschini, grazie all’ostinazione di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, grazie infine al ministro D’Inca che ha sostenuto sempre le ragioni dell’accordo. Un bel risultato quindi, merito di una squadra troppo litigiosa, ma alla fine in grado di presentare una buona legge di Bilancio”.