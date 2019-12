Libia: Sereni, 'fermare guerra, serve risposta politico-diplomatica'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "'Un mondo più multipolare ma meno multilaterale’, con queste parole il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar questa mattina ha descritto il contesto con cui ogni Paese deve misurarsi e in effetti questa sintesi corrisponde a quanto emerso in questi giorni: una pluralità di attori, regionali e globali, conflitti e crisi gravissime, prime fra tutti la Libia e la Siria, cui è necessario e urgente dare risposte sul piano politico e diplomatico se non vogliamo che si trasformino in tragedie senza fine per le popolazioni civili e per la stabilità dell’intera regione”. Lo ha affermato la viceministra degli Esteri Marina Sereni, presente alla quinta edizione di Med-Dialogues, in corso a Roma.