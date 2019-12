Manovra: Gelmini, 'per Renzi vittoria di Pirro'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Governo prende ancora una volta in giro gli italiani e non cancella, ma rinvia di qualche mese, l’entrata in vigore di Pastic Tax e Sugar Tax. Renzi esulta e dice ‘battaglia vinta’. A noi sembra una vittoria di Pirro: cittadini e imprese pagheranno più tasse. Contento lui…”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.