Roma: Salvini, 'svuoti cestini, Raggi è ultimo sindaco che può parlare'

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - "Prima la invito a svuotare i cestini e a far ripartire le metropolitane e poi parliamo dei sindaci. L’ultimo sindaco che può parlare in Italia è Virginia Raggi. Non scherziamo". Così il leader della Lega replica a chi gli chiede dell'iniziativa di Virginia Raggi che propone un fronte di primi cittadini contro l'ex ministro dell'Interno.