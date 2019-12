Ue: Salvini, 'conto che su Mes tanti voteranno secondo coscienza'

Milano, 7 dic.(Adnkronos) - "Ci sono già decine di migliaia di firme sia nelle piazze sia online. Siamo 1500 piazze italiane per portare in parlamento la voce del popolo, per fermare un trattato che mette a rischio l’economia, il futuro e i risparmi degli italiani. E mercoledì le porteremo al presidente del Consiglio, ammesso che abbia voglia e tempo di leggere ciò che c’è scritto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, replica ai giornalisti al gazebo in largo Cairoli a Milano per la raccolta firme contro il Mes, il fondo salva-stati.

A chi gli chiede se è già stato detto che non si può cambiare nulla, Salvini replica: "Hanno detto tutto e il contrario di tutto, come per la manovra economica questo vale anche per il Mes, se un trattato economico è sbagliato come stanno sostenendo in tanti economisti e giuristi non va rinviato ma sospeso. Quindi è quello che chiederemo in Parlamento perché per fortuna vota il Parlamento, non Conte", aggiunge.

"Abbiamo portato nelle piazze il dibattito, mercoledì lo portiamo in Parlamento e conto che ci saranno tanti parlamentari che sceglieranno secondo coscienza e non secondo convenienza", conclude Salvini.