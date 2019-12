Vigili del Fuoco: Di Maio, 'finalmente stipendio come Forze Ordine'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo finalmente stanziato i fondi, 165 milioni di euro, per garantire nei prossimi anni l'equiparazione stipendiale dei Vigili del Fuoco alle altre Forze dell'Ordine. I Vigili del Fuoco meritavano questo aumento", è "il coronamento di una grande battaglia che hanno fatto in questi anni i Vigili del Fuoco e un successo di tutto il governo, unito, che ha portato a casa un risultato importantissimo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video su Facebook.