M5S: Donno, 'sostegno a Di Maio, non conosco documenti contro di lui'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Io sono stato presente per buona parte della riunione con gli altri miei colleghi capigruppo e non so nulla sul presunto documento contro il nostro capo politico, Luigi Di Maio, al quale ribadisco ancora una volta il mio assoluto sostegno". Lo afferma Leonardo Donno capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera.

"Che io sappia -aggiunge- non è stato presentato né tantomeno firmato alcun documento. Alcuni continuano solo a diffondere fake news per cercare di dividere il Movimento 5 Stelle nel tentativo di impedirci di continuare a lavorare per il bene del Paese”.