Milano: Areu, scontro bus-camion, 12 feriti in ospedale, donna in coma (2)

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - E' complessivamente di 18 persone coinvolte, di cui 12 ricorse alle cure ospedaliere, il bilancio conclusivo - reso noto dall'Areu - per lo scontro che stamane ha coinvolto a Milano un filobus Atm della linea 91 e un camion di rifiuti dell'Amsa.

In tutto sono 18 le persone coinvolte e valutate, di cui la più grave è una donna di 49 anni in coma al Policlinico. Ancora da capire se fosse in attesa di salire sul filobus e sia stata investita, oppure sia stata sbalzata fuori dal mezzo e quindi investita. Al lavoro sulla dinamica ci sono gli uomini della polizia locale.

Tre le persone ricoverate in ospedale in codice giallo (Niguarda, San Carlo e San Paolo), otto invece quelli trasportati per ferite meno preoccupanti (tre al San Paolo, tre al Fatebenefratelli, uno al Pini e uno al San Carlo). Altre sei persone sono state medicate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.