Milano: scontro bus-camion Amsa, i due conducenti in ospedale

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Gli uomini della polizia locale sono al lavoro per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto stamane tra un filobus Atm e un mezzo Amsa in via Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica a Milano. L'impatto, da quanto si apprende, è avvenuto a un incrocio semaforizzato, e dalla prima disamina il camion della raccolta rifiuti ha tamponato con la parte anteriore la parte laterale (fianco destro) del filobus linea 91.

Bisognerà capire se qualcuno non ha rispettato il semaforo e la risposta potrebbe arrivare anche dalle telecamere presenti in zona. Il bilancio è di 12 feriti trasportati in ospedale - tra cui i due conducenti -, le condizioni più gravi riguardano una donna di 49 anni che è ricoverata in coma al Policlinico. La situazione per la viabilità sta tornando alla normalità.