Milano: scontro bus-camion Amsa, grave donna ricoverata al Policlinico**

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - E' una donna di 49 anni la persona che ha riportato le conseguenze più gravi nell'incidente avvenuto stamane, pochi minuti dopo le 8, tra in via Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica a Milano tra un bus dell'Atm e un camion della raccolta rifiuti dell'Amsa. Da quanto rende noto il 118, "la donna è ricoverata in coma all'ospedale Policlinico".

Altri 11, tra cui tre codici gialli, i feriti che hanno richiesto il trasporto nei diversi ospedali della città. Dieci le ambulanze inviate sul posto, oltre a due automediche e un'autoinfermieristica. Presenti per i soccorsi e per stabilire la dinamica dello scontro polizia, vigili del fuoco e vigili urbani.