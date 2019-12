Milano: scontro bus-camion Amsa, 12 feriti in ospedale**

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - E' di 12 feriti trasportati in ospedale il bilancio dell'incidente avvenuto stamane, pochi minuti dopo le 8, tra in via Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica a Milano tra un bus dell'Atm e un camion della raccolta rifiuti dell'Amsa. Nel dettaglio si tratta di una persona ricoverata in gravi condizioni al Policlinico, di tre codici giallo (Niguarda, San Carlo e San Paolo), altre otto persone sono state ricoverate per ferite lievi in diversi ospedali (tre al San Paolo, tre al Fatebenefratelli, uno al Pini e uno al San Carlo).