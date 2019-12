Autonomia: Boccia, 'no a veti, unità da Nord a Sud rispettando distinguo'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Se Regioni, Città metropolitane ed Enti locali non saranno più al tavolo a sancire l'unità del Paese e delle istituzioni territoriali non farò forzature. Io riforme contro non ne faccio e il mio lavoro sull'autonomia si ferma lì. Nessuno ha diritto di veto. Chiedo che al tavolo ci siano tutti, che ci sia il Nord e il Sud pur con i distinguo di ciascuno. Perdere questa unità e disponibilità al dialogo significa ripartire da zero e fare riforme a colpi di maggioranza. E questo non accadrà mai con me". Lo dice il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a 'Il Mattino'.

"Se qualcuno ritiene che si stia meglio così, senza regole condivise e con una Regione che può svegliarsi una mattina e andare dove vuole, lo dica e se ne assuma la responsabilità. Io -aggiunge il ministro- vorrei un Paese unito da Nord a Sud e tra Stato e territori".