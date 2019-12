Manovra: Conte, 'sterilizzate clausole iva, misura più proibitiva'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo elaborato una proposta di manovra molto articolata che rispetto a quello che era il quadro iniziale è molto efficace. Abbiamo sterilizzato l'incremento delle clausole dell'Iva per 23 miliardi e questo va ricordato. Abbiamo scongiurato un'imposizione sui consumi che avrebbe prodotto per effetto regressivo una probabile recessione economica con un aggravio di oltre 500 euro sulle famiglie". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.