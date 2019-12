Tpl: su app Trenord arrivano i biglietti del nuovo sistema tariffario

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - A quasi cinque mesi dall'entrata in vigore del nuovo Sistema Tariffario integrato della città metropolitana di Milano e di Monza, Trenord ha reso disponibile sulla sua app l'acquisto dei biglietti per tutte le zone integrate, da Mi1 a Mi9. L’applicazione di Trenord diventa "il primo e solo canale online" per l’acquisto dei biglietti per tutte le aree.

Una volta acquistati, i biglietti "dovranno essere attivati con un click prima dell’utilizzo del primo mezzo di trasporto", spiega una nota della compagnia ferroviaria.

La nuova opzione si aggiunge all’acquisto dei biglietti Mi1-Mi3, già possibile sull’applicazione. Il pagamento online si può fare con Satispay, PayPal, Carta di credito o American Express.