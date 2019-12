Milano: Sangalli, 'chiamati da Delpini a impegno su lavoro e nuova economia'

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "Con 'Benvenuto futuro!', l’Arcivescovo Delpini sorprende una Milano in crescita ma nello stesso tempo preoccupata per il domani. E’ un augurio e insieme una sfida che investe i grandi temi dei giovani, della famiglia, del lavoro e dell’immigrazione. E’ un invito forte ad assumersi responsabilità piuttosto che elencare denunce". Così il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, sul Discorso alla Città dell'arcivescovo Mario Delpini. "Delpini chiede al nostro mondo, alle associazioni degli imprenditori, alle istituzioni, 'un salto di qualità' finalizzato a rilanciare il tema del lavoro non solo come emergenza. Chiede un impegno per una 'nuova economia'. E il nostro Arcivescovo sa che è un obiettivo possibile perché si può contare su 'tanti imprenditori impegnati fino al sacrificio, intelligenti e creativi' e su tanti collaboratori professionali e onesti", conclude.