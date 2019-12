Piazza Fontana: Delpini la ricorda, 'grazie a chi non si è arreso a diktat paura'

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "Se possiamo commemorare con la giusta commozione e il cordoglio la strage del 12 dicembre 1969 è perché ci furono persone che, anche in un momento così difficile, non si arresero ai diktat della paura e della lotta, alla logica del terrorismo. Impegnarono le loro energie migliori per costruire un futuro promettente per loro e per tutti". E' il ricordo della strage di Piazza Fontana al centro del Discorso alla Città dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che lancia un messaggio di speranza per il futuro.

Quella strage, dice nella Basilica di Sant’Ambrogio, alla vigilia della festa del Santo Patrono, "ha provocato 17 morti e almeno 88 feriti e seminato sconforto e paura non solo tra i milanesi, ma in tutto il Paese, per il clima che si creò a partire da quell’evento. Eppure è proprio la memoria di quell’evento a incoraggiarmi a proporre questo augurio (benvenuto, futuro!, ndr), come sensato e profetico". Secondo l'arcivescovo, a pochi giorni dal 50esimo della strage di piazza Fontana, non si può costruire un futuro solido se non si fa memoria di quello che è stato. "Il nostro Paese ha vinto nei decenni la sfida con impegno coraggioso. È questo il coraggio che respiro ogni volta che attraverso la piazza davanti alla Curia, richiamandomi ogni volta quanto sia costato e quanto costi vivere aperti al futuro".

Secondo l'arcivescovo, "anche se è diffusa la tentazione di rinchiudere il proprio orizzonte nel presente e nell’immediato, per la preoccupazione di assicurarsi consensi e vincere in confronti che sono piuttosto battibecchi che dialoghi che condividono la ricerca del bene comune, io do il benvenuto al futuro, perché so che molti amministratori, politici, funzionari dello Stato, ricercatori, intellettuali sono alla ricerca di una visione di orizzonti e non solo di interventi miopi. Molti servitori onesti e tenaci del bene comune si interrogano su quale mondo lasceranno ai nipoti e si dedicano generosamente a renderlo migliore rispetto a quello che hanno ricevuto".