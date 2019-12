Manovra: Marcucci, 'rinvio plastic e sugar tax vittoria buon senso'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Si va verso un rinvio dell’applicazione di sugar tax e plastic tax, penso che sia una vittoria del buon senso. Bisogna dare alle imprese del settore il tempo che serve per adeguarsi alle nuove norme. Spero che questo nuovo confronto nella maggioranza serva a far capire che i problemi si risolvono con le mediazioni, non con le spallate e non con le accuse incrociate”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.