Azione: Calenda, 'opportunismo Renzi inaccettabile'

“Io ritengo inaccettabile che una persona faccia delle scelte sul suo governo, penso a tutta la vicenda dell'Ilva, e poi ogni volta è pronto a rimetterla in discussione. Questo non è avvenuto solo su Ilva, ma anche quando ha criticato Minniti sull'immigrazione dopo averlo appoggiato in tutti i modi tanto da volerlo segretario del Pd. Questo tipo di opportunismo per me è inaccettabile su un piano etico e su un piano politico”, ha concluso l'ex ministro dello Sviluppo economico.