Mostre: le donne Nobel per la pace, fino all'11 gennaio a Sanremo

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Ha preso il via a Sanremo la mostra dedicata alle donne Nobel per la pace, curata dalla Rocaviva evento e promossa dalla Aidda, l'Associazione delle imprenditrici e donne dirigenti di azienda, presieduta dalla sanremese Maria Claudia Torlasco e dalla Prime Quality la società che gestisce Villa Nobel. L'inaugurazione della mostra, per la prima volta in Italia e visitabile fino al prossimo11 gennaio, apre di fatto la Nobel week, che fino a sabato prossimo porterà nella città dei fiori una serie di personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'economia e della società civile, protagonisti di incontri ed eventi.

La mostra si propone di omaggiare e diffondere la conoscenza di donne fuori dal comune, il cui impegno per la difesa della pace ed il bene dell'umanità è stato premiato con il famoso riconoscimento che Alfred Nobel istituì nel suo testamento.

All'anteprima della inaugurazione sono intervenuti tra gli altri Alessandro Sindoni e Costanza Pireri, rispettivamente vicesindaco e assessora alle politiche sociali di Sanremo, Diana De Marchi assessore alle pari opportunità del comune di Milano, la presidente nazionale di Aidda Maria Claudia Torlasco e Sara Tonegutti presidente del Centro di aiuto alla vita, associazione che si occupa di aiuto alle donne vittime di violenza e loro bambini.