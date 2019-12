Iv: Renzi, 'a novembre 123mila euro da 7000 persone, senza soldi no politica'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Senza soldi non si fa politica. Lo ha detto benissimo Kamala Harris, candidata alle Primarie Democratiche negli Stati Uniti. Era una delle favorite, ma ha dovuto abbandonare quando i finanziamenti hanno iniziato a scendere. Ciò che vale in America vale – con cifre diverse ma con gli stessi concetti – anche in Italia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Le regole devono essere chiare, tutti devono rispettarle. E noi abbiamo sempre fatto così anche con l’organizzazione delle varie edizioni della Leopolda. Se togli il finanziamento pubblico ai partiti e poi criminalizzi quello privato, la politica la fanno solo i ricchi. La risposta più bella è arrivata dalle micro-donazioni (dai 5 ai 1.000€) di tanti di voi. Nel mese di novembre abbiamo ricevuto 123.000€ da quasi 7.000 persone per una media di circa 18€ a testa. Questa è la risposta della gente di Italia Viva. Anche una piccola donazione può fare la differenza".

"Qualcuno ha marciato fin troppo su questa vicenda, arrivando a fare strane ipotesi sul mio ruolo. Chi mette in discussione la mia onestà – si sappia – finisce denunciato: #ColpoSuColpo. Possono dirmi che sono incapace o antipatico, se vogliono. Ma non possono dirmi che sono disonesto, perché se lo dicono io li chiamo in giudizio", conclude.