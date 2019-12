Alitalia: azienda propone cigs fino al 23 marzo 2020

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Alitalia avrebbe proposto ai sindacati il ricorso ad una nuova cigs per altri mesi con scadenza al 23 marzo 2020. La precedente scadeva il 31 dicembre 2019 e dunque l'avvio dei nuovi ammortizzatori sociali dovrebbe essere previsto dal primo gennaio 2020. E' quanto apprende l'Adnkronos.

Su tratterebbe di una Cigs a rotazione che riguarderà complessivamente 4.455 lavoratori del personale navigante (1.243 di personale navigante tecnico e 3.212 di personale navigante di cabina) e 5.582 tra il personale di terra.

Per quanto riguarda il meccanismo della rotazione, che dipenderà della variabilità delle attività nel corso del Winter season 2019-20, questo implicherà, sul fronte del personale navigante, un numero massimo - di volta in volta - di 80 persone per quanto riguarda il personale navigante tecnico (comandanti) e 350 per il personale navigante cabina. Per il personale di terra invece il numero massimo sarà di 750.