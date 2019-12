Mafia: depistaggio Borsellino, citati a deporre ex Pm indagati Petralia e Palma

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - Annamaria Palma e Carmelo Petralia, i due ex pm del pool che indagava sulle stragi mafiose del 1992, entrambi indagati per calunnia aggravata, sono stati citati a deporre al processo sul depistaggio che si celebra a Caltanissetta. I due magistrati sono stati citati per il prossimo 13 dicembre. Slitta, invece, come si apprende la deposizione di Ilda Boccassini, il magistrato che proprio domani va in pensione. La sua testimonianza era prevista sempre per il 13 dicembre ma il pm, per motivi di salute, sarà sentito in altra udienza.

Palma e Petralia sono indagati dalla Procura di Messina. Ecco perché potrebbero anche avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma come si apprende, potrebbero decidere, invece, di rispondere ai pm.