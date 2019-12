Manovra: De Micheli, 'più tasse? Non so se indignarmi o sorridere'**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Non so se indignarmi o sorridere di fronte a chi dice che nella manovra ci sono più tasse. Dico solo una cifra: 26 miliardi in meno. Senza questo governo gli italiani avrebbero pagato 26 miliardi in più, di cui 23 di Iva e 3 di tasse sul lavoro dipendente. Punto #leggebilancio". Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.