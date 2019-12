Lega: Beghin, 'vera partita è no a dazio a zero su import nocciole turche, non polemica Salvini' (2)

(Adnkronos) - "Per il momento, stando a informazioni interne ed aspettando la risposta formale all’interrogazione presentata insieme ai colleghi M5S a Bruxelles - prosegue Beghin - l’Europa non sembra intenzionata a concedere alla Germania un’apertura sul fronte delle nocciole turche. Contiamo che la nostra iniziativa contribuisca a rafforzare la posizione del nostro Paese in Europa e a difendere i nostri agricoltori da 'attacchi' simili in futuro".

Come leggere allora la presa di posizione di Matteo Salvini? "A volte alcuni personaggi politici amano creare polemiche dal nulla - prosegue la capodelegazione del M5s in Europa - Ferrero è una delle più grandi aziende trasformatrici di nocciole, basti pensare che una nocciola su tre venduta dal mondo viene utilizzata nella preparazione dei loro prodotti. Mi sembra difficile pensare che la produzione italiana possa bastare a soddisfare il fabbisogno di Ferrero. E se non ci sono abbastanza nocciole italiane è normale che un’azienda come Ferrero sia costretta ad importarne dall’estero. Casomai la Lega, che ha avuto il dicastero all’agricoltura fino a pochi mesi fa, con il Ministro Centinaio, potrebbe riflettere su cosa avrebbe dovuto fare per incentivare la produzione nostrana ed aiutare gli agricoltori".