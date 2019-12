Manovra: Provenzano, 'No tax non è moderno, è Tea Party'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Basta panico su plastic e sugar tax, esistono in tutta Europa, le abbiamo rimodulate proprio per tutelare il lavoro. Soprattutto basta mettere in discussione il taglio tasse sulle buste paga dei lavoratori. Dovremmo anzi fare di più. Dire no tax non è modernità, è il Tea Party". Lo scrive su twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.