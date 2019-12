Messina: procuratore, 'disabile allontanato? No, provvedimento a genitori per stalking'

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - “Nessun provvedimento di allontanamento è stato disposto nei confronti di soggetti minori. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di divieto di avvicinamento a carico di una coppia messinese perché gravemente indiziata del reato di stalking nei riguardi di alcuni vicini di casa". Così il procuratore capo di Messina Maurizio de Lucia interviene sul caso denunciato dall'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta del disabile tredicenne che sarebbe stato allontanato dalla sua abitazione con i suoi genitori, secondo l'artista, "perché disturbava i vicini di casa".

"Nessun riferimento riguardava presunte disabilità di soggetti minori, figli della coppia di indagati - precisa ancora il Procuratore in una nota - Le condotte persecutorie – consistite in insulti, lanci di oggetti, pedinamenti, frapposizione di ostacoli all’accesso dell’abitazione delle vittime - e imputate esclusivamente ai genitori sono state ritenute gravi anche perché ripetute nel tempo in modo ossessivo”, dice ancora il magistrato. Per lunedì prossimo è attesa, intanto, la decisione del tribunale del Riesame sul provvedimento adottato dalla giudice.