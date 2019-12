Rai: Leone (M5S), 'da Libero sciocchezze e offese su Iotti'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il quotidiano 'Libero' non si smentisce mai. Basta dare uno sguardo all'articolo di oggi sulla madre costituente Nilde Iotti per comprendere la pochezza di quel giornale". Lo afferma la senatrice M5S Cinzia Leone, vicepresidente della commissione Femminicidio a palazzo Madama.

"La prima presidente donna della Camera -aggiunge- viene definita 'grande in cucina e grande a letto'. Ecco il solito stereotipo della donna ideale degli anni 50/60 in un ridicolo remake. Non siamo al bar dello sport, siamo nella redazione e sulle pagine di un giornale che dovrebbe contribuire a formare l'opinione pubblica, che invece inquina il dibattito con sciocchezze e offese gratuite".