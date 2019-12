Manovra: Rossomando, 'prima sostegno a reddito lavoratori'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Per il Pd la priorità è il sostegno al reddito dei lavoratori e sono perfettamente d'accordo con il viceministro Misiani: non si possono tagliare fondi da quella misura. Per noi i lavoratori a reddito medio e basso vengono prima. Questo è il tratto di discontinuità del Pd rispetto al passato". Lo afferma la senatrice del Pd Anna Rossomando.