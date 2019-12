Lega: Buffagni, 'Salvini influencer studi, domani compro Nutella'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Nutella, che mondo sarebbe... senza Salvini? Ormai 'Capitan bacioni' è passato dall’essere alla frutta direttamente al dolce. Il suo attacco a uno dei prodotti italiani più conosciuti e venduti al mondo, la Nutella, ne è l’ennesima prova. Ferrero è un’azienda leader in Italia che dà lavoro a migliaia di dipendenti, il 40% donne, e si distingue nel panorama del Paese per le sue politiche di welfare aziendale. Importa nocciole dalla Turchia? Vero. Ma un quarto delle nocciole utilizzate proviene dall’Italia che non riesce a soddisfare il fabbisogno di questo prodotto. Ormai più che il politico Salvini sembra fare l’influencer. Ma anche per fare quest’attività bisognerebbe essere bravi e preparati". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, del M5S.

"Ricordate quando Mister #primagliitaliani - prosegue Buffagni - spiattellava sui social foto con colazioni proprio a base di pane e nutella o quando sorseggiava una birra siciliana spacciandola per italiana senza sapere che fosse di proprietà olandese? Eppure anche la produzione di quella birra dà lavoro a centinaia di persone in Italia. Personalmente sto provando a perdere qualche chilo, ma domani quando mi recherò al supermercato il primo prodotto che metterò nel carrello sarà proprio un barattolo di nutella".