Amazon: raddoppia a Milano, 800 persone in sede direzionale (3)

(Adnkronos) - Ma la sostenibilità è una delle linee guida di tutto il gruppo. Busnelli sottolinea che "per noi la sostenibilità è uno dei pilastri, è un tema fondamentale. A settembre abbiamo annunciato il nostro climate pledge, ovvero ci impegnamo a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi con dieci anni anticipo, quindi al 2040. Questo significa che tutta l'azienda si sta impegnando ancora di più in una serie di aree che afferiscono alla sostenibilità".

Uno degli obiettivi, continua il direttore della categoria Media per Amazon in Italia e in Spagna, "è la decarbonizzazione del trasporto e quindi acquisteremo 100mila veicoli elettrici. Un'altra è quella di approvvigionarci interamente da energie rinnovabili: al 2024 andremo all'80% e al 2030 al 100% di energia rinnovabile. Un'altra area è la riforestazione e abbiamo aperto un fondo da 100 milioni.

Infine "stiamo guardando con grande attenzione a tutto quello che è il tema del pacco, di tutto il packaging che utilizziamo per le spedizione. E' un progetto già in corso e negli ultimi anni abbiamo ridotto del 25% tutti i materiali utilizzati per l'impacchettamento, però c'è ancora tanto che possiamo fare", conclude Busnelli.