Amazon: raddoppia a Milano, 800 persone in sede direzionale (2)

(Adnkronos) - Gli uffici sono distribuiti su 15 piani, per una superficie complessiva di oltre 17.500 metri quadrati. Il complesso è costituito da due edifici collegati a tutti i livelli da un blocco centrale dove si trovano i quattro ascensori principali. Le facciate a vetri migliorano e amplificano la trasparenza e l'illuminazione degli interni. Al suo interno i dipendenti hanno uno spazio di lavoro funzionale e l’interazione tra i team è favorita da aree aperte di collaborazione, sale riunioni di varie dimensioni, cabine telefoniche e spazi da usare in modo flessibile. I dipendenti hanno anche a disposizione una piazza interna coperta e terrazze panoramiche ai piani superiori, diversi angoli cottura e aree informali, una mensa, docce, parcheggi privati, postazioni per la ricarica delle auto elettriche e un deposito biciclette.

L’immobile offre caratteristiche di sostenibilità per gli impianti e le rifiniture e ha ottenuto la certificazione Leed Platinum, uno dei programmi di certificazione per edifici ecosostenibili. E l'edificio in viale Monte Grappa è stato progettato secondo i criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Tutti gli aspetti del progetto, come housing, sistemi, illuminazione, architettura, hanno alti livelli di efficienza e integrazione.

L'edificio è in grado di limitare l'impatto sull'ambiente ed è progettato con un approccio volto a ridurre i consumi energetici utilizzando fonti rinnovabili, limitando il consumo di acqua, utilizzando materiali con caratteristiche e provenienza specifiche, con attenzione al ciclo di vita dell'edificio e alle sue componenti, mirando al benessere degli occupanti e alla sostenibilità sociale. L'edificio vanta uno speciale sistema di raffreddamento e riscaldamento e la terrazza ospita 200 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Il sistema di illuminazione presenta una regolazione completamente automatizzata così da garantire il risparmio energetico strutturale.