Amazon: raddoppia a Milano, 800 persone in sede direzionale

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Amazon cresce e si espande. A Milano il gruppo dell'e-commerce ha creato 400 nuove posizioni corporate in meno di due anni, raddoppiando la propria forza lavoro. E per ospitare la crescita dei dipendenti ha aperto tre piani aggiuntivi nel secondo edificio della propria sede nel business district di Porta Nuova, in viale Monte Grappa. I nuovi spazi comprendono 230 postazioni di lavoro su una superficie di 3mila metri quadrati. L'edificio è il luogo di lavoro per gli attuali 800 dipendenti di Amazon a Milano e offre all'azienda le condizioni per attrarre talenti.

"Siamo entrati in questa sede due anni fa in 400", spiega Giorgio Busnelli, direttore della categoria Media per Amazon in Italia e in Spagna. "Questo è un ufficio direzionale, il cuore delle decisioni che vengono prese nel nostro business in Italia. Siamo diventati 800, quindi siamo raddoppiati nel giro di due anni. Questo per noi è motivo d’orgoglio, perché significa che riusciamo ad attrarre molti talenti. Ma soprattutto significa che i nostri clienti ci danno conto delle innovazioni che lanciamo per loro e del lavoro che quotidianamente facciamo per offrire un servizio il più possibile d’eccellenza".

L'edificio, di proprietà di Antirion Sgr, è il frutto della riqualificazione, curata nel concept e nel progetto architettonico da Gbpa Architects e per le opere ingegneristiche da Tekne, di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni Settanta, simbolo per decenni della Maire Tecnimont. "E' bello pensare che questo è un palazzo che ha ospitato l'industria milanese e italiana già decenni fa. Noi ci sentiamo parte di questa storia e siamo i nuovi occupanti di una nuova industria sempre nel centro della città di Milano. Ci piace pensare a questo filo rosso che ci lega al passato", continua Busnelli.