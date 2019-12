Ricerca: Fioramonti, 'se chiedo più fondi non lo faccio per Miur ma per Paese'**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Quanto ho chiesto e chiedo più risorse per l'Università e la ricerca italiana non lo faccio per aggiungere una bandierina alle attività del Miur ma lo faccio per il Paese, per la ricerca spaziale, per le sue implicazioni per la sicurezza dei territori, delle case, delle scuole". A scandirlo è stato il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, nel corso del suo intervento agli Stati Generali di Spazio, Sicurezza e Difesa, in svolgimento a Napoli.