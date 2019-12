Pensioni: Censis, per 45,2% italiani età non deve seguire andamento speranza vita

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Aumenta il risentimento nei confronti del sistema previdenziale. Per il 45,2% degli italiani l’età pensionabile non deve seguire l’andamento della speranza di vita mentre per il 43,2% speranza di vita ed età del pensionamento devono camminare insieme. E' quanto emerge dal 53° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese.

Quasi 2 milioni di pensioni in Italia, rileva, sono erogate da trent’anni o più (il 12% del totale), a fronte di una durata media di 24 anni. Sono il riflesso di periodi in cui era più facile andare in pensione, che però oggi generano costi significativi per la previdenza. Il 53,6% delle pensioni erogate in Italia è inferiore a 750 euro mensili. Non sorprende allora che il 73,9% degli italiani sia d’accordo con la necessità di portare le pensioni minime a 780 euro al mese con risorse pubbliche.

Stenta poi a decollare il sistema previdenziale multipilastro, che sarebbe la vera soluzione per un sistema sostenibile, specialmente tra i giovani. Nel 2018 erano quasi 8 milioni gli iscritti alla previdenza complementare, vale a dire il 34,3% degli occupati, ma la quota di iscritti scende al 27,5% tra i lavoratori millennial. Solo il 23,3% degli italiani dichiara di sapere bene che cosa sia la previdenza complementare (il 19,4% tra i 18-34enni).