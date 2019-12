Consumi: Censis, al palo dopo 4 anni, 44,8% italiani prevede futuro sereno

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Consumi al palo dopo quattro anni di crescita debole. Il 44,8% degli italiani prevede un futuro sereno per la propria famiglia, mentre la percentuale scende al 21,5% con riferimento al destino del Paese. Paura, inquietudine, preoccupazione si applicano dunque al Paese e ai suoi scenari evolutivi molto più che alla propria famiglia. Le ricette per fronteggiare la situazione suggerite dagli italiani sono: favorire gli investimenti privati con incentivi e sgravi fiscali per le imprese (64,9%), riduzione degli impedimenti burocratici (17,2%), rafforzamento degli investimenti pubblici (17,9%). E' quanto emerge dal 53° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese.